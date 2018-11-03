AGF Aarhus - Randers FC sahaya çıkıyor

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. AGF Aarhus, 04 Kasım 2018 Pazar günü Randers FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. 18 puanlı AGF Aarhus 8. sırada bulunuyor, Randers FC 15 puana sahip ve 11. sırada. AGF Aarhus son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Randers FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 542. İddaa'da AGF Aarhus kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Randers FC kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

AGF Aarhus önceki hafta Aalborg mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Randers FC ise Odense maçında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, alan AGF Aarhus, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Randers FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Randers FC, 6 gol atarken 16 gol yedi.

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