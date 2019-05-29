Çalışanların en fazla merak ettiği konular arasında yer alan Asgari Geçim İndirimi, 2019 yılında zamlandı. Peki devletin çalışanı ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri dikkate alarak ödediği vergi iadesi anlamına gelen Asgari Geçim İndirimi, 2019 yılında ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

AGİ NEDİR?

2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5

AGİ 2019 ÜCRETLERİ

"Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ne kadar?" sorusu tüm çalışanların sorduğu soruların başında geliyor. AGİ, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın AGİ ücreti ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı AGİ ücreti farklılık gösteriyor.

Bu durumda 2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL oldu.

2019 AGİ TABLOSU