Asgari ücretin belirlenmesinin ardından milyonlarca çalışanın gözü kulağı AGİ yani asgari geçim indirimine çevrildi. Çalışanın evli ya da bekar olması, çocuk sayısı ve eşinin çalıştığı çalışmaması AGİ üzerinde etkili durumda. Peki AGİ nedir, nasıl hesaplanır? İşte cevabı

AGİ NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.