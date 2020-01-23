Kısa sözlerden oluşan paylaşımlar daha iyi anlaşılacağı için daha çok tutulur. Ağır Abi Sözleri 2020 yılında da paylaşılmaya devam edecektir. Etkileyici ağır abi sözleri paylaşımı ile bu sözleri paylaşanlar. Bu sözler ayrıca sevdiklerinize, dostlarınıza etkilemek istediğiniz kişilere telefonla mesaj olarak da gönderilebilir. İşte uzun ve kısa ağır abi sözleri

AĞIR ABİ SÖZLERİ 2020

Adamlık, her gün aynı kadına aşık olmaktır.

Ağırdır sözlerim her delikanlı dinlesin! Ağır abidir ismim fazla racon kesmeyin, şeklimiz vardır alemde sesinizi kesin. Bizi dinleyin rahat edin.

Alemde dayı olmuşuz ne fayda sözlerde kral olmuşuz ne fayda, bir güzel sevdik sonunda oda bize bakmıyor batsın bu sevda.

Bazıları şükretmeyi; bazıları küfretmeyi öğretir insana.

Bedenin bakire olsa ne yazar ruhun orospu olduktan sonra.

Biz ışıklı caddelerin züppe çocukları değil! Biz ıssız sokakların delikanlı yürekleriyiz.

Biz Mercedeslerle gezip gözlüklerle şekil yapmayız, biz tespihle gezer takım elbisemizle havamızı basarız.

Biz ölmeyi çoktan göze aldık da yanımızda kimleri götüreceğiz onu düşünüyoruz.

Biz popüler değiliz adamız, bizim durumlarımız değil adamlığımız beğenilir.

Bizim için her zaman siyah ve beyaz vardır arası gri yoktur.

Bizim ortamda yaşı büyük olana değil. Adam olana abi denir.

Boş versene aşk mı kaldı artık? Herkes gördüğünü sever olmuş. Ne olduğuna değil, ne verdiğine bakar olmuş.

Bu günde ölmedik, ama yaşadık mı ? O da belli değil.

Bunu da yaz hakim bey; umuda kelepçe vurulmaz.

Çocuk yok karşında anlatma masal, kurbağa bekleme olursun sanal, bizim sevgimiz her zaman reel, delikanlı gibi seviyoruz ağır abileri izliyoruz.

Dar sokaklarda sevdama yürürken önümü kesenin kafasını keserim.

Defterini dürdüğüm insanların muhasebesini tutmuyorum. İade faturasını kesip, hatalı mal olarak iade ediyorum.

Deli tarafıma gelme sakın, orada ben bile hükümsüzüm.

Delikanlı serseriler ne ağlamayı nede sevmeyi bilirmiş ola ki sevdi bir kez severmiş ve ola ki ağladı gözyaşlarının düştüğü yerde ölürlermiş.

Delikanlılık belinde taşıdığın silah değil bedeninde taşıdığın yürektedir.

Dile cici kız sen sosyetenin cilalı taşlarında dans ederken ben ise parçalanmış vücudumun dağılmış çenemle zulamda cigaram suskun silahımla gelmeyen özgürlüğümü bekliyordum.

Diz üstü yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim.

Erkeklerin kalbi mezar gibidir, bir giren bir daha çıkamaz, kadınların kalbi 5 yıldızlı hotel gibidir giren çıkan belli olmaz

Eskiden karanlıktan korkar yağmurdan ürperirdim şimdi karanlıklar sırdaşım yağmurlar göz yaşım oldu.

Fark edilmek için fark yapmak fark yapmak için meydan okumak gerekir.

Farkımız tarzımız bizim delikanlı olmamız ya kan kustururuz yada tam sustururuz bu hususta ne kural nede kral tanırız.

Firari saatlerin ardından gelen isyankar sokakların tövbekar çocuklarıyız biz sevdiğimiz için, için yaşar dostumuz için ölürüz ve de hiçbir zaman hiç bir yerde kimseye hesap vermeyiz, öteki taraf hariç.

Gecenin yarısı uyanıp “bir sigara yakayım” derken; paketi bitiren insanların, derdi büyüktür.

Gitsen de artık beni bağlamaz; hani bir laf vardır ya, kendi düşen ağlamaz.

Güneş yüzlüm benim senin için karanlıklardan çıkıp taktım belime silahımı ağır abi olmanın yoktur hesabı.

Güneşin rengine benzemez gecenin rengi üşütür ayaz korkutur karanlık bugün bir gariplik bir hüzünlük var yüreğimizde ya biz fazlayız bu şehirde yada bir dost eksik.

Hayal kurmak için değil; hayat kurmak için sevdim seni.

Hayat yollardan çizilmiş olsa bile bu yollardan birini seçeceksin seçtiğin yolda ölüm olsa bile selam verip geçeceksin.

Hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin, kendi doğrularınla yaşarsan ezersin.

Herkesin korktuğu ölümü biz sokaklarda oyun niyetine oynarız.

Hiçbir zaman lüks bir yaşam istemedik. Yanımızda sevdiklerimiz olsun, Sokaklarda yaşamaya bile razıydık.

İhanetin nedeni olmaz bedeli olur.

İki arada bir derede kalmadı hiç gönlüm, ya sevdim, ya sildim.

İmanımız varsa bu yolda, seviyorsak Allah yolunda, delikanlıyız biz ağır abileri de biliriz sevdik mi imanımızla Allah'ına kadar severiz.

İnsan; bir kere yaralandı mı, çiçeğin gölgesini bile hançer zanneder.

İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler.

Kahvede içeriz çayımızı 3 şeker olmaz bizde delikanlı 2 şekeri atarız tavşan kanı çayımıza sohbet ederiz bizden büyük adamlarla.

Kurşun sesi kadar hızlıdır yaşamak ama zordur kurşunu havada, sevdayı yürekte tutmak alışkın olsa da yürek ayrılıklara yoktur kitabımızda dostları unutmak.

Küfür şeytana mahsustur, tövbe insana. Aşk kadına yakışır, sevmek adama.

Millete duyurmadık diye sesimizi alem oldu serseri serserilikle olmaz işimiz delikanlı adamız biz.

Namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir.

Ne serseri dinler yüreğim ne delikanlı bilir beynim benim sadece abiyim alayına giderim.

Nice delikanlılar gördük kolunda kız cebinde emanet arkasında sürü. Raconu kahpelik yürüyüşü sahtelik, kalbi var yüreği yok.

Olmuyor delikanlılık kolundaki jilet yarası, olmuyor delikanlılık bir kızı deli gibi sevmek deli kanlı olmak istiyorsan hak yeme hak yedirtme fakiri yoksulu ezdirtme.

Oluruna bıraktım artık, gelişi güzel yaşıyorum hayatı ve şu üç günlük dünyada hiç takmıyorum, 5 kuruşluk insanları.

Ölmek için dost bulma! Senin için ölecek dost elbet bir gün olur yanında.

Ölümle burun buruna gelmedik ama, kafa kafaya da çok verdik.

Ömrü bitene kadar sevmeli insan. Menfaatleri bitene kadar değil.

Öyle değil işte canım kardeşim, düşman kör nişancıdır da, dost bilir nerden vuracağını.

Reislerle kurduk mekanı dayılarla harcadık bu yolları serserilerle aleme daldık delikanlılarla şekil yaptık, bizler ağır abileriz herkesi severiz.

Serseriler ağlamaz ağlarsa kimse susturamaz sunu bil ki sosyete kızı herkes serseri olamaz.

Silahımda 14 mermi çekerim geceleri silahımı sıkarım etrafıma aşığım aşık oluyorum sana deli.

Siz sokakların efendisi sandığınız semtlerin çocuklarısınız, bizler sizlere bağışladık o sokakları.

Sonunu düşünen kahraman olamaz.

Şekil yapma bana ezerim seni fazla kurcalama bozarım seni, delikanlı adam yapmaz geri, ben daima ileri giderim ezerim seni.

Şımaracak kimsen olmayınca, hayat seni kocaman bir adama çevirir.

Tarz yaratmak için ağır abi olma. Ağır abi dediğin sevdi mi tam sever giydiğini herkes beğenir, saygısı sonsuz sevgisi ebedi olur.

Tilki gibi dostum olacağına, aslan gibi düşmanım olsun.

Unutma, sen gitmekle eylem yaparsan, ben unutmakla devrim yaparım.

Varsın olmasın hayatta her istediğimiz biz olana elhamdülillah olmayana eyvallah deriz.

Yaşadığım zaman içinde hiç aşık olmadım biz bu alemin arka sokaklarına baş koyduk çekmedik aşk acısı ama çok çektik dost acısı.

Yaşamak için yalvarmadık ölmek içinde yalvarmayız.

Yüreğimiz darağacındayken bile ölüme koşup, sevdiklerimizin kıymetini hep bildik.

Yürekli kadının başı yüreksiz adamın omzuna ağır gelir.