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        Ağır ceza mahkemesi başkanının kazasına soruşturma

        İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, trafik kazası geçirdi. Çok sayıda FETÖ davasına bakan Horasan ağır yaralanırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:40
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        Ağır ceza hakiminin kazasına soruşturma
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        Görev yaptığı dönemde birçok FETÖ davasına bakan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, Başakşehir'de trafik kazası geçirdi. Horasan ağır yaralanırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        DHA'nın haberine göre birçok önemli davaya bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan, geçtiğimiz gün trafik kazası geçirdi.

        Horasan, Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda ilerlediği esnada bilinmeyen nedenle ağaca çarptı. Kazada yaralanan Horasan hastaneye kaldırıldı. FETÖ tehdidi sebebiyle yakın koruma kararı bulunan Horasan'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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        #haberler
        #Ali İhsan Horasan
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