Hatay'da ağır hasarlı bina bir anda çöktü!
Deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı bir bina bir anda çöktü. Binadan kopan parçalar nedeniyle park halindeki 2 araç hasar gördü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören iki katlı binanın kendiliğinden çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.
AA'da yer alan habere göre afette hasar aldığı için boşaltılan Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki katlı bina çöktü.
Binadan kopan parçalar, park halindeki 2 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede önlem alan ekipler, yaptıkları incelemede binada kimsenin bulunmadığını belirledi.
Öte yandan binanın çökme anı, vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.