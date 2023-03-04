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Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

Ev sahipleriyle esnaf, Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Galeria İş Merkezi'nin üstündeki siteden eşyalarını aldı.

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DHA

  • Diyarbakır'da 1 bloğu çöken, 3 bloğu ağır hasar alan Galeria Sitesi'nde, ev sahipleriyle esnafın eşyalarını dışarıya çıkarma talebi kabul edildi.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Bazı ev sahipleri, eşyalarını balkon ve pencereden attı. Bir kişi ise bir bölümü yıkılan binaya girip eşyalarını çıkardı.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin yıkılan 1 bloğunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloğu da ağır hasar aldı. Ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Ancak ev sahipleri, Galeria Sitesi'nin önünde toplanıp, yıkıma karşı olmadıklarını, maddi ve manevi özel eşyalarını almak için kendilerine izin verilmesini istedi.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Görüşmelerin ardından, bugün sabah saatlerinden itibaren ev sahipleriyle esnaf, ev ve depolardan eşyalarını aldı.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Bazı kişiler, evlerinin pencere ve balkonlarından eşyalarını aşağı atarak çıkardı. Bir kişi ise bir bölümü yıkılan riskli A Blok'un 1'inci katına balkondan girip eşyasını aldı.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    "DİYARBAKIR'DA MÜZE AÇILIR DİYE, ORADA SERGİLEMEK İÇİN KORUDUM"

    Kentin ilk yerel sinemacısı Abdulkadir Aydın, Galeria Sitesi'ndeki şehir sinemasının kendisine ait olduğunu söyleyerek, "17-18 yıldır buradayım. Yerel sinemayı yaşatmak için elimden gelen çabayı sarf ediyorum.
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Depremden sonra da her şey içeride kaldı. Hiç olmazsa arşivimi ve fotoğrafımı aldım. Hepsi antikaydı, buradakileri alma şansım olmadı. 2 saat içerisinde tek başımıza ancak taşıyabildik. Sinemayı yaşatmak için arşivimde çok şey var.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Afişlerim kaldı içeride, 2 veya 3 bine yakın afiş var. Hepsi kaldı, ben taşıyamadım. Pencereden atmayı düşündüm ama kıyamadım. 'En iyisi enkaz altında kalsın' dedim. Çoğunu da paketledim ama tıraşlama yaparlarsa rica edeceğim afişlerimi kurtarmak için.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    O makineler 35 milimetrelik, Türkiye'de yok. Diyarbakır'da müze açılır diye orada sergilemek için çok güzel korudum. Maalesef koruma şansım olmadı artık" diye konuştu.

     

     
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    "51 YAŞINDAYIM, 49 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFIMI ÇIKARABİLDİM"

    Kuzeniyle fotoğrafını çıkaran Şeyhmus Aydın, enkazdan anılarını çıkardıklarını söyleyerek, "Amcamın yıllardır işletmiş olduğu sinemayla ilgili hiçbir cihazı çıkaramadık. Cihazların tamamı yukarıda ancak anılarımızı kurtarabildik.
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Buna da şükür, buradaki fotoğraf da benim küçüklüğüm. 2 yaşındayken çekilmiş. Şu an 51 yaşındayım, 49 yıl önceki fotoğrafımı çıkarabildim" dedi.
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

    Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı tarafından servis edimiştir.
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
  • Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı

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