Depremden sonra da her şey içeride kaldı. Hiç olmazsa arşivimi ve fotoğrafımı aldım. Hepsi antikaydı, buradakileri alma şansım olmadı. 2 saat içerisinde tek başımıza ancak taşıyabildik. Sinemayı yaşatmak için arşivimde çok şey var.