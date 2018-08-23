Türk bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma ağır metallerin de damar tıkanıklığında rolü bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada şah damarında tıkanıklığı bulunanların, dokularında tıkanıklığı olmayanlara göre 1000 kat kadar fazla oranda 12 farklı ağır metal saptandı.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre; ABD’de yayınlanan bilim dergisi Biological Trace Element Research tarafından kabul edilen “Aterosklerozda kayıp halkamız bu mu?” başlıklı araştırma Avrupa Ateroskleroz Derneği’nin 86. Kongresi’nde poster bildiri olarak sunuldu.

Araştırmayı İstanbul Aydın Üniversitesi, Bezmialem Tıp Fakültesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan, Ayhan Olcay, Erdem Tezcan, Emir Cantürk, Bekir İnan, Hasan Karaoğlu, Ceyhun Küçük, Barış Akdemir ve Onur Yolay hazırladı.

"YENİ BİR KAPI AÇTIK"

Araştırmacılardan Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji uzmanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayhan Olcay, şah damarı tıkalı olanların dokularında magnezyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, bor, çinko, alüminyum, arsenik, krom, platin ve cıva saptadıklarını söyledi.

Elementler ve ağır metallerin ateroskleroz (damar sertleşmesi) oluşumuna katkılarıyla ilgili detaylı çalışmalar bulunmadığını, kolesterolün rolü üzerine odaklanıldığını hatırlatan Doç. Dr. Olcay, “Saptamamız bizi de şaşırttı. Yeni bir kapı açtık. Bu ağır metallerin, aterosklerozda tam olarak açıklanamayan mekanizmada eksik olan bağlantıyı açıkladığını düşünüyoruz” dedi.

Selenyum, iyot, bakır, magnezyum ve krom gibi bazı eser elementlerin vücutta hormonlar ve antioksidan maddelerin üretimiyle ilişkili olduğunu belirten Doç. Dr. Olcay, “Alüminyum, arsenik, kadmiyum, kurşun, cıva, platin, gümüş gibi elementlerin vücuda faydası olmadığı gibi zehirli yan etkileri var. Bunların şah damarı ve kalp damar tıkanıklığında rol oynadıklarını düşünüyoruz” diye konuştu.

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