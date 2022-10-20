Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En Ağır Sözler 2022 – Hiç Duyulmamış Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile Anlamlı Ağır Mesajlar

Karşımızdaki kişi ya da kişilere bazen sinirlenir, öfke duyarız. Bu tip durumlarda laf sokucu ağır sözler ile yaşadığımız duygu durumunu belli etmek isteriz. Özellikle, sosyal medyanın bu kadar etkili olduğu bir dönende, bu sinir ve öfke durumunu belli etmenin en iyi yolu laf sokucu ve ağır abi sözleri ile bunu karşıya hissettirmektir. Peki, dosta, arkadaşa, sevgiliye ve akrabaya kızıldığında gönderilecek en ağır sözleri ve laf sokucu mesajları merak ediyor musunuz? İşte, 2022 yılının en çok tercih edilen kısa, uzun, resimli en ağır sözler seçenekleri ve sitemkar, hiç duyulmamış ağır abi lafları ile mesajları...

ABONE OL
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    Ağır sözler, genellikle bir kişiye sinirlendikten ya da kızdıktan sonra kullanılır. Sinirlenme hallerinde duygu durumunu tam olarak kontrol edemeyenler, karşı tarafa da “mesaj” gönderme amacıyla laf sokucu ağır abi sözleri kullanır. Sosyal medyanın hayatımızın ortasına oturmasıyla beraber WhatsApp, Instagram, Facebook ya da diğer platformlardan bu ağır sözler paylaşılmaktadır. Peki, 2022 yılının en çok tercih edilen ve hiç duyulmamış ağır abi lafları ile laf sokucu sözleri merak ediyor musunuz?

    LAF SOKUCU EN AĞIR SÖZLER 2022 

    Öfke, sinirlenme anlarında sevgiliye, arkadaşa, dosta, akrabaya, abiye, kardeşe ya da farklı kişilere gönderilecek en ağır sözler ve laf sokucu mesajları sizler için derledik. Unutmayınız ki, sinir hâlinizin geçmesini biraz beklemeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Laf sokmalık ağır sözler kullandıktan sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz. İşte, kısa, uzun ve resimli seçeneklerle ağır sözler ve hiç duyulmamış, sert ağır abi lafları ile mesajları…
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    DOSTA AĞIR SÖZLER

    Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseniz.

    İstersem çare istemezsem bahane bulurum. Sen rahat ol!

    Hayat yalandan ibaret değildir aslında. Gerçeği yalanlarla yıkayan bizim yalan sözlerimizdir, hayatı yalan yapansa insanın ta kendisidir.

    Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    ARKADAŞA AĞIR SÖZLER

    İnsan; bir kere yaralandı mı, çiçeğin gölgesini bile hançer zanneder.

    İki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

    Bize yeni düşmanlar lazım eskileri hayranımız oldu.

    Hayata hangi pencereden bakıyorsan, o pencereden yere çakılman dileğiyle…

    Değer miydi diye aklıma geldi geçenlerde. Teğet bile geçmez dedim kendi kendime.
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    AKRABAYA LAF SOKUCU SÖZLER

    İnsanların ne kadar çok maskesi var şaşıyorum. Hangi maskenin altında kim var belli değil.

    Aslında şu hayatta kimseye güvenmeyeceksin; beyaz gülün gölgesi bile siyahsa gerisini sen düşün.

    Kaç fırın ekmek yersen yer fark etmez, yoksa mayanda adamlık!

    Kişiliğinde şeref yoksa eğer, ne kadar başın dik yürürsen yürü, gökyüzü dahi yüzüne tükürür.
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    RESİMLİ AĞIR SÖZLER

    İnsanlar vardır sevginin her türüne layıktır. İnsanlar vardır her ne verirsen ver yine de aşağılıktır.

    Saçının her teli için dünyaları yakan adamlar. O saç bir yemekten çıkmaya görsün, kadının dünyasını başına yıkıyor…

    Bana yüreğimdesin deme sevgilim. Bana kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor.

    Kafana göre dön dünya ne senin gibi fırıldaklar ne de senin gibi yuvarlaklar umurumda!
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    SEVGİLİYE AĞIR SÖZLER

    Karakteri küçük olanlar, söylediği laflarla büyüdüklerini sanıyorlar.

    Kime değer vermeni yüreğin kanaya kanaya öğrenirsin. Ben benimle yola çıkanı hiç yarı yolda bırakmadım. Yarı yolda bırakanı da bir daha adam yerine koymadık.

    Lafları ile büyük olduklarını sananlar, yaptıklarıyla ne kadar küçük olduklarını kanıtladılar.

    Sen çocuk, benim duygularım da oyuncak değil.
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    AĞIR ABİ LAFLARI

    Karakterim ve tavrımı birbirine karıştırmayınız. Karakterim "kim olduğumla" ilgilidir, tavrım "sizin kim olduğunuzla.

    Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimi de çıktığında.

    Gitsen de artık beni bağlamaz; hani bir laf vardır ya, kendi düşen ağlamaz.
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    LAF SOKMALIK SÖZLER

    Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir.

    Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen, gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar.

    Senin kaprislerini çekeceğime zikir çekerim en azından çektikçe sevap haneme işlerim.

    Ayaklarımda pranga var diye yanımda şaklabanlık yapıyorsun ya istediğimde prangaları çıkarabileceğimi unutuyorsun.
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    KISA VE UZUN AĞIR LAFLAR

    Acıya kahkaha atabilmek bir sanatsa eğer, ben çok pahalı bir tabloyum...

    Anladım ki; benim içimi cız ettiren, ona vız geliyor.

    Kaldırabileceğimden çok daha fazla acıyı bana bırakıp gittin.

    İnsanın diğer yüzünü görünce, ilkini hatırlamam.

    Farkındalık lanet bir şeydir, hayatın lezzetini alır götürür!
  • Ağır Sözler – Dosta, Arkadaşa, Sevgiliye, Akrabaya Kısa, Uzun ve Resimli Ağır Abi Sözleri ile En Ağır Mesajlar

    EN SERT SÖZLER

    Kişiliğinde şeref yoksa eğer, ne kadar başın dik yürürsen yürü, gökyüzü dahi yüzüne tükürür.

    Kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem.

    Şu andan itibaren alttan alma devri bitmiştir. İncittiğiniz yerden incinirsiniz haberiniz olsun.

    Deli gibi severek aklını almalısın kadının. Yarı yolda bırakıp ahını değil.

    Kapattık kardeşim. Artık sevmiyoruz

    Bir kere alıştın mı yalnızlığa her kafanı bozana yol verirsin kardeş.

    Sebeplerimi bilmiyorsan seçimlerimi yargılama.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.