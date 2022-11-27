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Ağıralioğlu'nun sözleriyle ilgili İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP liderinin muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili "Biz özgürlükçü, fikirlerin zenginliğini esas alan bir çoğulcu parti meydana getirmeye çalışıyoruz. Sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür" ifadelerini kullandı

Ağıralioğlu'nun sözleriyle ilgili İYİ Parti'den açıklama
HABERTURK.COM

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Zorlu, "Biz özgürlükçü, fikirlerin zenginliğini esas alan bir çoğulcu parti meydana getirmeye çalışıyoruz. Sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür" yanıtını verdi.

CHP'Lİ ALTAY'DAN TEPKİ

Ağıralioğlu'na sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek, "Hoş bir video değil. Çocuğun kulağı çekilecekse evin reisi çeker" ifadelerini kullanmıştı. Altay'a yanıt veren Ağıralioğlu ise "Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı: "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir.."

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum" şeklinde konuşmuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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