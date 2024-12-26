Ağırlığını taşıyamayan iskele çöktü

Antalya'da bir otelin aşçıbaşısı, zeminin kırılması sonucu iskelenin alt kısmına düştü. Yaralanan 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı çıkarmak için itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu.

İHA'nın haberine göre olay, saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde aşçıbaşı olarak görev yapan Kenan Y. (35) telefonla konuşmak üzere otelin iskele kısmına çıktı.