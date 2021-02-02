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AGİT Dönem Başkanı Linde, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi.

AGİT Dönem Başkanı Linde, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu
AA

Linde ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Linde, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın serbest bırakılması için hafta sonu protesto gösterilerinin yapıldığına dikkati çekti.

Linde, "Rusya'da demokrasi ile insan haklarının durumunun kötüleşmesinden endişeliyiz. Lavrov ile görüşmemizde, Navalnıy'nın serbest bırakılması çağrısında bulundum." dedi.

Kimyasal silahların da kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Linde, bunun Avrupa Birliği üye ülkelerinin ortak pozisyonu olduğunu belirtti.

- "Ukrayna'nın doğusunda kontrol noktaların çalışması gerekiyor"

Ukrayna'nın doğusu meselesine de değinen Linde, bu meselenin çözümü için insani yardım ile ilgili durumun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Linde, "Meseleye sürdürülebilir siyasi çözüm bulmak için girişimlerimi yüksek seviyede sürdüreceğim. Bunun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyarak uluslararası hukuk ve AGİT'in ilkelerine uygun yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Ukrayna vatandaşlarının ülkenin doğusundaki seyahatleriyle ilgili sorundan endişe duyduklarını dile getiren Linde, "Bölgede, kontrol noktaların çalıştığını görmek istiyoruz. Bu noktaların açık olması gerekiyor. Bu, binlerce vatandaşa yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

- "Rusya'ya Navalnıy ile ilgili suçlamalar tiyatro"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise tutuklu Navalnıy'nın zehirlendiği iddiasına ilişkin, "Rus yönetimine yönelik bu konudaki suçlamaları doğrulayan herhangi bir bilgi tarafımıza iletilmedi. Bunun tiyatro olduğunu düşünmek için nedenlerimiz var." dedi.

Lavrov, İsveçli meslektaşlarından, Navalnıy'nın zehirlendiğine dair "şeffaf" ve "dürüst" olmalarını istedi.

Bakan Lavrov, Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin de Minsk anlaşmalarının uygulanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın uluslararası alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri süren Lavrov, "Ukrayna'yı savunma yönündeki girişimler zarar verici olur." dedi.

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