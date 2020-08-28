AGİT Dönem Başkanı Rama'dan

Kendi imkanlarıyla yeniledi! Siz bir de içini görün

AA

AGİT Daimi Konseyi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Belarus'taki durumun görüşüldüğü bir toplantı düzenledi.

Toplantıyı Facebook hesabından canlı yayınlayan Rama, buradaki konuşmasında, Belarus'a yardım edilmesi için AGİT'in elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Rama, "Bölünmeler bu kadar açıkça derin ve şiddet patlamaya bu kadar hazır olduğunda işler zordur. Belarus'ta karşılıklı anlayış ve iş birliği gerekli. Bizim rolümüz de bunun hayata geçirilmesine yardımcı olmaktır." ifadesini kullandı.

İki taraf arasında "modası geçmiş ara buluculuk rolü" aramadıklarının altını çizen Rama, "Çok basit; bu son derece kritik anda bizden birisi olarak Belarus'a yardım etmek istiyoruz. Her birimiz için güvenlik, her birimizle iş birliği." dedi.

Rama, Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili endişelerinin açık olduğunu vurgulayarak, "Seçimler, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisince takip edilemedi ve bu da başlı başına endişe vericiydi." diye konuştu.

AGİT'in diyalogun kolaylaştırılmasının sağlanması, gerilimin azalması ve istişare sürecinin sunulması noktasında iyi bir şekilde konumlandığına işaret eden Rama, şunlar söyledi:

"Hükümet ve ona karşı saf tutan güçler arasında diyalog olması lazım. Biz de bu diyaloğa yardım etme noktasında bir rol oynayabiliriz. Ne kadar hızlı başlarsa, Belarus ve bu kuruluştaki herkes için ve şiddetin tırmanmasını önlemek için o kadar iyi olacaktır."

- Belarus hükümetine resmi teklif sunulmuştu

Geçen hafta Twitter hesabından, Belarus'taki olaylar hakkındaki görüşmelere olası bir şekilde dahil olmasıyla ilgili paylaşım yapan Rama, "AGİT, Minsk'e protestolarda selfie çektirmek için değil hükümet ve muhalefetle görüşmek üzere gidiyor. Tabii bunun için her iki tarafın onayı gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

AGİT'ten alınan bilgilere göre, AGİT Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı ile Dışişleri Bakanı Rama ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin hükümet ve muhalefet temsilcileriyle görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirmek adına Belarus hükümetine resmi teklif sunulmuştu.

,Furkan Abdula