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Ağız-diş sağlığı sektöründe 2021 hedefi 800 milyon dolar

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Sektörü'nde 2021'de yüzde 20 büyüme öngördüklerini belirterek, "2021 yılını 800 milyon dolarlık bir işlem hacmiyle kapatacağımızı öngörüyoruz." ifadesini kullandı

Ağız-diş sağlığı sektöründe 2021 hedefi 800 milyon dolar
AA

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sektörün geçen yıl 3 aylık bir kapanma dönemi yaşadığını ve birçok sektörün olduğu gibi ağız diş sektörünün de salgından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kovid-19'un ağız-diş sağlığı sektörü üzerindeki etkilerinin artarak değil azalarak devam ettiğini ifade eden Uçar, "Özel sektör temmuz ayından itibaren kademeli olarak pandemide halkın sağlığını ve çalışanların sağlıklarını riske etmeyecek şekilde düşük tonda da olsa çalışmaya devam ediyor." dedi.

Salgın sebebiyle sektördeki nakit akışlarının bozulduğuna dikkati çeken Uçar, "Belirli bir dönem çalışamamak, üstüne azar azar kademeli olarak çalışmaya başlamak.Diğer taraftan kamu alacaklarımız vardı orda gerek çalışmama, gerekse pandemi gerekçesiyle ödemeler dengesinde biraz bizim aleyhimize gelişmeler oldu." şeklinde konuştu.

Uçar, salgınla birlikte ortaya çıkan olumsuzluklara ve zorluklara rağmen, sektörde 2021 yılı için yüzde 20 büyüme öngördüklerini belirterek, "2021 yılını 800 milyon dolarlık bir işlem hacmiyle kapatacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Salgın gibi krizlerde işlem ağız-diş sağlığı sektöründeki işlem hacminin ortadan kalkmadığını ancak ötelendiğini kaydeden Uçar, "Bizim 2023'e giriş hedefimiz var. 2023'te işlem hacminin 1 milyar doları bulmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, sektördeki yerlilik oranının artırılması amacıyla yapılan çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yerlilik oranımızla ilgili yüzde 5'lerden ölçümlemeye başladığımız yüzde 25'lere kadar giden bir süreç vardı. Bu hala devam ediyor. Biz şu anda pandeminin olumlu etkilerini nasıl sağlarız diye çalışmalar yapıyoruz. Bu duraksama sebebiyle fiyatlar arttı burada biz lehimize nasıl bir sonuç çıkartırız buna çalışıyoruz. DİŞSİAD olarak belirli çalışmalar içerisine girdik. Dünya dental raporlarını temin ettik geçtiğimiz aylarda şu anda ekipçe onlar inceleniyor. Dünya ağız-diş sağlığı pazarının durumu nedir ? Pandemi sonrasında ne gibi değişiklikler olacak ? Bunların haricinde ülkemizdeki özel bir kaç tane araştırma şirketiyle çalışma yapıyoruz."

Türkiye'deki implant pazarının yüzde 50'den fazlasının yerli olduğunu kaydeden Uçar, "Diş implantı konusunda Türkiye gayet önde ve ileridedir.Bunun yanında endodonti ve restoratif alanında da üretim başladı ülkemizde ciddi yatırımlar var.Bunları önce iç pazara akabinde de dış pazarlara çalışarak ihraç edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, İstanbul'da dental müze hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya'da 7 tane var bu sekizinci olacak. Halkın ağız-diş sağlığına olan ilgisini çekmek üzerine kuruyoruz.Burada ülkemizin ağız-diş sağlığında, tıbbi cihazda ne kadar ilerlediği aslında göstermek için yapıyoruz bunları. Bir yandan üreticilerimizi başka fuarlara götürüyoruz ama aslında dünyanın her yerindeki alıcıları da ülkemize getirmek istiyoruz, dikkat çekmek istiyoruz.

Eğer bu dikkati çekebilirsek üreticilerimizle buluşturabilirsek üretim potansiyelimizi hızlı bir şekilde arttıracağımızı düşünüyoruz.Bir taraftan Sağlık Bakanlığı'yla çalışıyoruz aslında bir pandemi ve ticari gerçekler var. Tıbbi cihaz ürünlerinin bir takım sağlaması gereken protokoller var CE normu gibi.Şimdi dünyada değişen bir CE normu rüzgarı esiyor. Tıbbi cihaz alanında biz üreticilerimizin sahip oldukları CE'leri korumak ve yeni CE protokolleri ekleyebilmek adına Sağlık Bakanlığı'yla da çalışmalar yaparak ürünlerin geliştirilmesini sağlıyoruz.Bunun önemi nedir? Uzakdoğulu üreticiler bunu sağlayamazsa (ki zorlanacaklar yeni CE normlarında) biz burada birkaç yıl içeresinde daha da ön plana çıkma ihtimalini görüyoruz. Burada ciddi bir potansiyel var."

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