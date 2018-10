Ağlama Anne yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüne dair ipuçları veriyor. Ağlama Anne'de Alev, Zeynep'le ilk bağlarını kurmuşken Damla'dan gelen beklenmedik bir telefonla şok olacak. Adnan'ın varlığı Alev'in tüm planını alt üst edecek. İşte Ağlama Anne oyuncuları ve yeni bölüm fragmanı.

AĞLAMA ANNE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ne saklıyorsun benden?"

Alev, Zeynep'le ilk bağlarını kurmuşken Damla'dan gelen beklenmedik bir telefonla şok olur. Adnan, Zeynep'in izini bulmuş ve kapıya kadar gelmiştir! Adnan artık Zeynep'e sadece bir adım kadar uzaktır. Adnan'ın varlığı Alev'in tüm planını alt üst eder. Adnan gerçeği öğrenmeden harekete geçmek isteyen Alev, girdiği yolun sonunda kendini Çetin'in yanında bulur. Çetin ve Alev artık çıkar ortağıdır! Damla ise her iki taraftan da sıkışmıştır. Bir tarafta Alev... Diğer tarafta Adnan... Bir çıkış yolu arayan Damla, çözümü Zeynep'i buradan uzaklaştırmakta bulur. Herkesi karşısına alarak üniversite sayesinde Zeynep'i Kıbrıs'a göndermeye karar verir. Ancak Zeynep'i tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğundan habersizdir.

AĞLAMA ANNE OYUNCULARI KİMLER?

Birce Akalay - Alev Fırıncıoğlu, Özlem Yılmaz - Damla Fırıncıoğlu, Cansel Elçin - Adnan Alan, Sezin Akbaşoğulları - Özlem Alan, Selim Bayraktar - Ali Osman, Ekin Mert Daymaz - Mert Bayer, Aslıhan Malbora - Zeynep Fırıncıoğlu.

AĞLAMA ANNE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Doğuran mı annedir, yoksa büyüten mi?

Damla, ablası Alev'in gayrimeşru bir şekilde dünyaya getirdiği ve öldürmeye çalıştığı kızı Zeynep'e sahip çıkmıştır. Damla, Zeynep'e tüm hayatını adamış, babası Hasan'ın evinde sığıntı gibi yaşamış, kendine ait bir yuva kuramamış ve bugün her şeyini verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İyi halden erken tahliye olan Alev'in tek amacı, yılların vicdan azabı ve pişmanlığıyla Damla'nın karşısına çıkıp kızını geri almaktır!

Damla, senelerce her türlü zorluğa göğüs gererek Zeynep'i büyütmüş, Alev ise ona can vermiştir. İki kadın annelik mücadelesi verirken, Zeynep'in dedesi Çetin, dünyaya gelmediğini sandığı torununun hayatta olduğunu öğrenir. Ciddi bir tehdit olarak Alev'in karşısına çıkar. Tek istediği, Zeynep'in babası olan oğlu Adnan'ın Zeynep'i öğrenmemesidir. Bunun için de her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüştür. Ancak her şeye rağmen Adnan'ın öğrenme yolculuğuna girmesi uzun sürmeyecektir.

