Ağlama Anne dizisi, 3. yeni bölümü ile Pazar akşamı ATV'de izleyicileriyle buluşacak. ATV'de yayınlanacak olan Ağlama Anne dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Ağlama Anne dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

AĞLAMA ANNE 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla, Adnan’a gerçekleri söyleyecek mi?

Alev, Zeynep'le ilk bağlarını kurmuşken Damla'dan gelen beklenmedik bir telefonla şok olur. Adnan, Zeynep'in izini bulmuş ve kapıya kadar gelmiştir! Adnan artık Zeynep'e sadece bir adım kadar uzaktır. Adnan'ın varlığı Alev'in tüm planını alt üst eder. Adnan gerçeği öğrenmeden harekete geçmek isteyen Alev, girdiği yolun sonunda kendini Çetin'in yanında bulur. Çetin ve Alev artık çıkar ortağıdır! Damla ise her iki taraftan da sıkışmıştır. Bir tarafta Alev... Diğer tarafta Adnan... Bir çıkış yolu arayan Damla, çözümü Zeynep'i buradan uzaklaştırmakta bulur. Herkesi karşısına alarak üniversite sayesinde Zeynep'i Kıbrıs'a göndermeye karar verir. Ancak Zeynep'i tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğundan habersizdir.

AĞLAMA ANNE NE ZAMAN?

Senaryosunu Serdar Oğuz'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın yaptığı Ağlama Anne dizisinin 3. yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

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