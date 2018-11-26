Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Ağlama Anne'de Alev'in Osman'a yılların nefretini kusması, Osman'ın kalp krizi geçirmesine neden oldu. Hastanede endişeli bekleyiş sürerken Zeynep'in kayıplara karışması da aileyi iyice tedirginleştirdi. Ali Osman, Zeynep'i bularak Alev'e verdiği sözü tuttu. Zeynep, eve değil de Alev'e gitmek istediğini söyledi. Zeynep'i gören Alev, Damla'ya söyleyecek mi? Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 8. son bölüm özeti haberimizde
AĞLAMA ANNE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ağlama Anne yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe haberimizden ulaşabilirsiniz.
AĞLAMA ANNE 8. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Alev, sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi?
Özlem'in sevdiklerini kaybetme korkusuyla şuursuzca yaptıkları herkesin huzur ve düzenini bozar. Adnan, Özlem'e boşanma davası açmak için harekete geçer. Mert, ormanda Zeynep'in ayakkabısını bulunca deliye döner. Olan biteni Damla'ya anlatmaya karar verir ancak Ali Osman buna engel olur. Alev, Zeynep'e kavuşamadan kaybetmenin acısıyla, geçmişin zehrini babasına kusar. Hasan'ın kocamış yüreği Alev'in bıçak gibi sözlerine dayanamaz. Nerede olduğunu bile bilmeyen Zeynep eli kolu bağlı korkuyla beklerken, Çetin, Özlem'in oynadığı oyunu çözer ve krizi kendi namına fırsata çevirir. Alev'e, Zeynep'i bulacağının sözünü veren Ali Osman, Çetin'in isteklerini yerine getirecek mi? Zeynep kurtulursa! Damla'yla arası eskisi gibi olacak mı? Alev sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi?GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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