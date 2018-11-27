Ağlama Anne dizisi geçtiğimiz Pazar günü 8. son bölümü ile ATV ekranlarına gelmişti. Ağlama Anne 8. son bölümünde; Alev, Zeynep'e kavuşamadan kaybetmenin acısıyla, geçmişin zehrini babasına kusar. Hasan'ın kocamış yüreği Alev'in bıçak gibi sözlerine dayanamaz. Peki, Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ağlama Anne dizisine dair detaylar...

AĞLAMA ANNE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Alev, sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi?

Özlem'in sevdiklerini kaybetme korkusuyla şuursuzca yaptıkları herkesin huzur ve düzenini bozar. Adnan, Özlem'e boşanma davası açmak için harekete geçer. Mert, ormanda Zeynep'in ayakkabısını bulunca deliye döner. Olan biteni Damla'ya anlatmaya karar verir ancak Ali Osman buna engel olur. Alev, Zeynep'e kavuşamadan kaybetmenin acısıyla, geçmişin zehrini babasına kusar.

Hasan'ın kocamış yüreği Alev'in bıçak gibi sözlerine dayanamaz. Nerede olduğunu bile bilmeyen Zeynep eli kolu bağlı korkuyla beklerken, Çetin, Özlem'in oynadığı oyunu çözer ve krizi kendi namına fırsata çevirir. Alev'e, Zeynep'i bulacağının sözünü veren Ali Osman, Çetin'in isteklerini yerine getirecek mi? Zeynep kurtulursa! Damla'yla arası eskisi gibi olacak mı? Alev sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi?

Ağlama Anne dizisi 9. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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