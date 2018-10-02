Ağlama Anne ne zaman başlayacak?

Pazar günleri ekrana gelecek olan Ağlama Anne dizisi, ilk bölümünün yayınlanacak olması sebebiyle izleyiciler tarafından araştırılıyor Peki, Ağlama Anne dizisinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin ilk bölümünün ne zaman başlayacağı belli oldu. Öte yandan ilk bölümün fragmanı da yayınlandı.

AĞLAMA ANNE DİZİSİ İLK BÖLÜMÜ İLE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ağlama Anne dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda dizinin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Fragmanda dizinin 21 Ekim Pazar günü saat 20.00'de ekrana geleceği bilgisi izleyicilerle paylaşıldı.

AĞLAMA ANNE DİZİSİNİN 1. BÖLÜMÜNÜN FRAGMANI

AĞLAMA ANNE DİZİSİNİN KONUSU

Dizi bir gençlik aşkının insanlara hayatı boyunca unutamayacağı anları yaşatan, o hata bütün hayatına sebep olacak ve ömür boyu unutulamayacak . Dizi de lise eğitimine devam ederken iki gencin aşk yaşadığı ve bu aşktan tek gecelik kaçamak ile olacağını düşünerek yaşadıkları ilişki düşündükleri gibi olmadı. Tek gecelik yaşantıdan Alev, Adanan’dan hamile kaldığını öğrenir. Fakat bu bebeği doğurmayı düşünmez. Ne yapmak istese de yaşadığı çevrede bu durumu öğrenilir. Elinden hiç bir şey gelmeyen Alev, bebeği doğurur. İsmini Zeynep koyan Alev, kızına kendisi değil kız kardeşi ”Damla” annelik yapar. Yaşadığı bu durum ile Psikolojisi bozulan Alev kocasından da alamadığı destek ile yardım almaya çalışır. Adnan, Özlem ile olan evliliğin de mutlu değildir. Sıkıntılı ve zor zamanlar geçiren Adnan bu durumu pek fazla uzatmamayı düşünür.

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