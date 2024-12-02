Ağlatan kaza! Anne ve kızına çarptı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Hanife Aslan (43) hayatını kaybetti, kızı Z. Aslan (16) ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Silvan Bulvarı 450 Evler Kavşağı'nda meydana geldi.

KIZI AĞIR YARALANDI

Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Aslan ile kızı kızına sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç çarptı. Anne ve kızı ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.