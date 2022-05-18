Survivor'da bir eleme konseyi daha yaşandı. Azalan sayılar ile birlikte elemeler de ayrı bir önem arz ediyor. Oynanan altı dokunulmazlığı da kaybeden Mavi takımdan bir eleme olacağı kesinleşmişti. Pazartesi günü açılan SMS oylamasına göre en az oyu alan yarışmacı 18 Mayıs Salı dün akşam gerçekleştirilen konseyde belli oldu. Peki, Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 18 Mayıs Survivor elenen yarışmacı...