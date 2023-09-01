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        Haberler Dünya "Ağlayan Çocuk" Çiko'nun lanetli hikayesini biliyor musunuz?

        "Ağlayan Çocuk" Çiko tablosunun bilinmeyen lanetli hikayesi!

        Popüler resim tablolarından birisi olan "Ağlayan Çocuk" tablosu, Türkiye'de birçok duvar köşesinde yer aldı. Özellikle 1950'li yıllarda İngiltere'de yaklaşık 250.000'den fazla satan Çiko'nun hikayesi oldukça çetrefilli ve ilginç.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:46
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        "AĞLAYAN ÇOCUK" TABLOSUNUN LANETLİ HİKAYESİ

        Bir dönemler özellikle Avrupa Yakası dizisinden gördüğümüz Çiko isimli "Ağlayan Çocuk" tablosu İtalyan ressam Bruno Amadio'ya ait. Dünya çapında milyonlarca satan tablo popüler olduğu dönemlerde oldukça seviliyordu.

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        1950'Lİ YILLARDA 250 BİNDEN FAZLA KOPYASI YAPILDI

        Ancak sonrasında "Ağlayan Çocuk" tablosunun İngiliz basınında lanetli olduğu öne sürüldü. 1950'lerden itibaren dünyanın her yerine yayılan tablonun farklı çeşitleri yapıldı. Ancak ilk çıkan orijinal tablodaki çocuk kumral ve ela gözlüydü.

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        TABLONUN LANETLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

        Tablonun lanetli olduğunu öne süren İngiliz basını ise bu durumu yine İngiltere'de yaşanan bir yangına bağlıyor. The Sun gazetesinin yayımladığı bir habere göre bir itfaiyeci, yangın çıkan evlerindeki tüm eşyaların kül olduğunu ancak bu tablonun hiç zarar görmediğini söyledi.

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        TABLONUN YANGINA NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

        İlerleyen dönemlerde hiçbir itfaiyeci bu "Ağlayan Çocuk" tablosunu evine sokmadı. Böylece birçok insan paniğe kapıldı. Ancak yangının çıkmasına neden olan asıl durum elektrikli sobaların perdeye veya yatağa yakın durmasıydı.

        O dönemde İngiltere'nin yoksul mahallelerinde bu tablonun yaklaşık 50 bin kopyası satıldı. Yine yangınlar bu mahallerlerde çıkmış ve algıda seçicilik politikası oluşturulmuştu.

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        TÜM TABLOLAR İMHA EDİLDİ

        İşler daha da ciddileşince tüm tablolar geri yollandı ve yakılarak imha edildi. Devamında binlerce insan gazeteyi arayarak resimden geceleri ağlama sesleri geldiğine dair farklı farklı iddialarda bulundu.

        İtfaiye yetkilileri daha sonra yangınların asıl nedenini açıklasa da İngiliz gazetesinin asılsız haberi çoktan toplum tarafından benimsenmişti.

        Kaynak: BBC, Gallerix.org, Wayback Machine.org

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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