Tunceli'de "Ağlayan Kayalar" buz tuttu
Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan "Ağlayan Kayalar", hava sıcaklıklarının -13 derecelere düşmesinin ardından buz tuttu
Giriş: 03.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:04
Tunceli'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Meteorolojinin verilerine göre dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13.7 ile Ovacık ilçesinde ölçüldü.
Pülümür ilçesinde sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşerken il merkezinde ise eksi 6 derece oldu.
Sıcaklıkların düşmesinin ardından Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan "Ağlayan Kayalar" buz tuttu.
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