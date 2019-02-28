İstanbul Modern Sinema'nın Michael Haneke ile başlayan, Krzysztof Kieślowski, Chantal Akerman ve François Ozon'la devam eden retrospektif serisinin beşincisi Agnès Varda'ya odaklanıyor. Varda'nın bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı toplu gösterimi olan 'Agnès Hakkında Her Şey' programı 7 - 24 Mart tarihleri arasında sinemaseverleri bekliyor.

İstanbul Modern Sinema, mart ayında Türk Tuborg A.Ş.'nin katkıları ve Fransız Kültür Merkezi, Filmmor Kadın Filmleri Festivali ve Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi işbirliğiyle, sinema tarihinin en özgürlükçü ve yenilikçi yaratıcılarından Agnès Varda'nın bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en geniş kapsamlı retrospektifine yer veriyor.

Kendisini 'yaratıcı - tanık' olarak tanımlayan yönetmenin, sürekli kendini yenileyen bir enerjiye sahip filmografisinin tamamına yakını 'Agnès Hakkında Her Şey' programında izleyiciyle buluşuyor. Fransız Yeni Dalga akımının öncülerinden Varda'nın 19'u uzun metraj, 14'ü kısa olmak üzere 33 filmi program kapsamında gösterilecek.