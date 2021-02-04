Agorafobi (Big Sky) filmi oyuncuları kimler? Agorafobi filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Jorge Michel Grau'nun yönettiği ve Bella Thorne, Kyra Sedgwick, Frank Grillo ve Aaron Tveit'in oynadığı 2015 Amerikan drama filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

AGORAFOBİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bella Thorne

Kyra Sedgwick

Frank Grillo

Asron Tveit

François Arnaud

AGORAFOBİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Trapper lakaplı Jim Deakins, yaşadığı yer olan KEntucky'i terk eder ve St. Louis'e çalışmaya gider. Oraya doğru giderken Boone Caudell ile karşılaşır. Boone'un amcası da onlar gibi tüccardır ve yerlilerin bölgesinde kürk ticareti yapmaktadır. Ancak yolculukları da, ticaretin sorunsuz yapılması da oldukça zorlu geçecektir.