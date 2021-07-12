Canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

AA

Erzurum ve Ağrı'dan Kars'a gelen besiciler, uzun emeklerle yetiştirdikleri hayvanlarını sabahın ilk ışıklarıyla getirdikleri hayvan pazarında iyi fiyatlara satabilmek için gayret gösteriyor.

Sıkı pazarlıklar sonucu besici ile alıcılar bazı hayvanların satışı konusunda anlaşırken bazılarında ise pazarlıklar sonuçsuz kalıyor. Renkli görüntülerin oluştuğu pazarda özellikle ağırlığı 500 kilo ile 1 ton ve üzeri hayvanlar ilgi görüyor.Kurbanlık alan bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanları otomobillerine alarak yolculuk yaptı.

Besiciler tarafından, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ağırlıkları 1 ton ve üzerindeki büyükbaş hayvanlar ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarıldı.

- Ağrı

Yoğunluk yaşanan Ağrı Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık satmaya çalışan besicilerden Murat Yıldırım da 6 büyükbaş hayvanı satmak için pazarda beklediklerini ifade etti.Yakup Söylemez ise hayvanlarının bir kısmını sattıklarını diğerlerini de zarar etmeden satmak için bekleyişlerinin sürdüğünü anlattı.