Ağrı Seçim Sonuçları 2023: Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Ağrı başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ağrı Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Ağrı seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Ağrı Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 65.72 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:15 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.7 oldu. Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 128.618 oyla yüzde 65.08 - Recep Tayyip Erdoğan: 69.023 oyla yüzde 34.92 aldı.

Ağrı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 128.618 oyla yüzde 65.08

Recep Tayyip Erdoğan: 69.023 oyla yüzde 34.92

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 142.021 oyla yüzde 65.80 - Recep Tayyip Erdoğan: 68.468 oyla yüzde 31.72 oy oranı elde etmişti.

