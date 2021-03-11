Ağrı'da bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alparslan Mahallesi'ndeki bir evden 2 bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi ve araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen 2 zanlıdan biri yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, 2 bisikletin çalınması başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polisin, diğer zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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