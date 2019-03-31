2014 yerel seçimlerinde kıyasıya bir yarışa sahne olan ve defalarca kez yapılan oy sayımının ardından seçimlerin tekrarlandığı Ağrı'da 2019 seçimlerinde farklı bir görüntü ortaya çıktı.

20.00 itibariyle Ağrı'da sandıkların yüzde 40'ı açılırken, AK Parti adayı Savcı Sayan oyların yüzde 57,7'sini alarak seçimi açık farkla önde getiriyor.

Ağrı'da ikinci sırada ise HDP'nin adayı Abdurrahman Doğar yer alıyor. Doğar, sayılan oyların yüzde 32,54'ünü almış durumda.