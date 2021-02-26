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Ağrı'da buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı

Ağrı'da, kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olmasıyla çatılardaki buz sarkıtlarının boyu, 3 metreye ulaştı. Deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikteki kent merkezinde, çatılarda oluşan dev sarkıtları görenler ise şaşırıyor. Çamaşır asmak için balkona çıkan Esma Demir, buz sarkıtlarını göstererek, "Demir parmaklık gibi" dedi

Ağrı'da buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı
Ağrı donuyor! Buz sarkıtları 3 metreyi aştı
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DHA

Ağrı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu da 3 metreyi buldu. Kazım Karabekir Mahallesi Hürriyet Caddesi´ndeki evinin balkonuna çamaşır asmak için çıkan Esma Demir, manzara karşısında şaşkına döndü.

Çatıdan uzayan buz sarkıtlarını, demir parmaklıklara benzeten Demir, "Havalar soğuk olduğu için balkonu fazla kullanmıyoruz. Çamaşır asmak için çıktığımda gördüğüm manzara ile şaşkına döndüm. Çatıdan sarkan buzlar, balkonun her tarafını kaplamıştı. Demir parmaklıkları andırıyor" diye konuştu.

BELEDİYEDEN GÜN BOYU MESAİ

Ağrı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikteki kent merkezinde, yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğukta binaların çatılarında oluşan buzları kazma ve kürekler ile kırıyor.

DHA'nın haberine göre; ekipler, gün boyu çalışarak, tehlike oluşturan yüzlerce ton buzu kırarak, imha ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da, birçok kişi ise araçların donmaması için geceleri battaniye ya da naylonlar ile önlem alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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