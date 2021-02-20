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Ağrı'da devlet desteğiyle koyun sahibi olan besicilerin "kuzu" sevinci

Ağrı'da küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak ve üretimi artırmak amacıyla Valilik koordinesinde başlatılan "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" kapsamında koyun sahibi olan besiciler, yeni doğan kuzularıyla sevinç yaşıyor.

Ağrı'da devlet desteğiyle koyun sahibi olan besicilerin
AA

Kentteki çiftçilere ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkanı sunulan ve Valilik, belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası ortaklığıyla başlatılan projeden yararlananlar, koyunlarını almaya devam ediyor.

Türkiye'de sahip olduğu hayvan varlığı bakımından önde gelen illerden olan kentte besiciler, kışın zorlu geçtiği bölgede devlet destekli projeden aldıkları küçükbaş hayvanlarının bakımını da ihmal etmiyor.

Yer yer bir metreyi bulan karla kaplı köylerde küçükbaş hayvanlarını karın üzerine serdikleri ot ve samanlarla besleyen besiciler, bu sıralar dünyaya gelen kuzuların heyecanını yaşıyor.

- Besicilere ucuz yem ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor

Vali Osman Varol, projeyle mevcut hayvan potansiyelinin katma değerini yükseltmeyi ve geniş meralara sahip kentteki hayvan sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında uyanış sağladıklarını ifade eden Varol, şunları belirtti:

"Projemizle çiftçilerimize ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkanı sunuyoruz. Ucuz yem temin ediyor ve eğitim ile danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Çiftçilerimize sağlanan bu imkanların yanı sıra meralarımızın ıslahı için çalışıyor, ruhsatlı kesim yerleri ile et pazarlama ağlarının kurulması, mandıralar ve süt işletme tesisleri ile koyun sütüne katma değer kazandırılması ve organik koyunculuğun mevcut potansiyelinin ortaya çıkarılması yönündeki proje çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin ise projenin hayata geçirilmesiyle 50 besicinin toplamda 4 bin 800 koyun aldığını anlattı.

- 7 bin besiciye koyun dağıtılması hedefleniyor

Bu yıl 150 bin koyunu vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Engin, "1 milyon 386 bin küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Bu sayıyla bölgede 2'nci, Türkiye genelinde de 10'nuncu sıradayız. Bölgemiz hayvan varlığı bakımından bu kadar önemli bir il iken ve mevcut mera varlığımızın çok fazla olması nedeniyle bizlerde koyun varlığımızı artırmak adına böyle bir proje başlatmış olduk. Projeye çok yoğun bir başvuru var. 3 bin 300 civarında çiftçimiz projeye başvuru yaptı. 5 yılın sonunda 7 bin çiftçimize koyun dağıtıp tekrar üretime kazandırmak istiyoruz. Hayvanları da yoğun bir şekilde temin edip çiftçilerimize dağıtıyoruz." diye konuştu.

Besicilerin bu sıralar aldıkları koyun ve doğan kuzuların mutluluğunu birlikte yaşadığını dile getiren Engin, 5 yılın sonunda kentteki küçükbaş hayvan varlığını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Taşlıçay ilçesine Dilekyazı köyünde yaşayan besicilerden Fesih Taşdemir de devletin desteğiyle koyun sayılarını artırdıklarını, bu sıralar doğan kuzuların heyecan ve telaşını yaşadıklarını belirtti.

Taşdemir, "Dedelerimiz 100 yıldır çiftçilik yapıyor, ben de yaklaşık 43 yıldır bu işle uğraşıyorum. Projeye başvurduk ve koyun aldık. Devletimize çok teşekkür ediyorum. 106 koyunumuz vardı, 100 tane de devlet bize destek verdi. Şu ana kadar 70 koyunum kuzu verdi ve çok sevindik. Torunlarım kuzuları çok seviyor ve sürekli onlarla oynuyor. İnşallah 2 yıl içerisinde borcumu bitireceğim." diye konuştu.

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