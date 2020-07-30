Ağrı'da ihtiyaç sahibi çocuklara

AA

Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) desteğiyle ihtiyaç sahibi çocukların bayramlık kıyafet ihtiyacını gidermek için program düzenlendi.

Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz ile Belediye Başkanı Savcı Sayan, bin 500 çocuğa 100'er liralık hediye çeki verdi.

Hediye çeklerini alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

- Yetim ve öksüz çocuklara kurbanlık yardımı

Öte yandan, Hamur Kaymakamı Yakup Ömeroğlu'nun talimatları doğrultusunda, ilçe merkezi ile köylerde yetim ve öksüz çocukların bulunduğu aileler tespit edildi.

Ardından Kaymakamlığın temin ettiği 24 kurbanlık koç ve koyun, ekiplerce ailelere teslim edildi. Hediyelerini alan çocuklar, büyük sevinç yaşadı.