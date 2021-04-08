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HaberlerGündemSon dakika! 8 yaşındaki Zeynel Abidin'den acı haber!
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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki çocuğun Murat Nehri'nde cansız bedeni bulundu

Ağrı'da oyun oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in cansız bedeni Murat Nehri'nde bulundu.

Son dakika! 8 yaşındaki Zeynel Abidin'den acı haber!
Tüm şehrin seferber olduğu Zeynel'den acı haber
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AA

Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Cumali ve Hatice Çelik çiftinin çocukları Zeynel Abidin, akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kayboldu.

Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile ve vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD, polis, itfaiye, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Çelik'in kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Küpkıran Köprüsü'ne yakın noktada ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı.

Ekiplerle birlikte yeğeninin aranmasına katılan ve itfaiye personeli olan amca Resul Çelik, Zeynel'in cansız bedenini Murat Nehri'nde buldu.

Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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