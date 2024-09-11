Barajdan önce kilometrelerce yol yürüyüp, başka köylere giderek geleneksel kanalları açarak arazilerini suladıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti: "Tarlalarda fıskiye var, bunun yanında tarla başlarında hidrantlar var. Bu hidrantların 4 çıkışı var, hem biz hem de komşu çiftçilerimiz aynı anda arazilerimizi suluyoruz. Çiftçi fıskiyeyi açıp evine gidiyor sabah gelince arazisi sulanmış oluyor. Bazen fıskiyeleri açıp çarşıya gidiyoruz arazilerimiz de sulanmış oluyor. Çok büyük bir nimet. Köyden Ağrı'ya giderken bir tarla var, seferberlikten sonra su yüzü görmemişti. Sadece buğday ekiliyordu, şimdi pancar ekmişler ve fıskiyelerle çok güzel sulama yapılıyor. Baraj büyük bir nimet."