Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Ağrı'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde, öğrenci servisi ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar arasında öğrencilerinde olduğu tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:37 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana geldi. Öğrenci servisi ile hafif ticari araç Ağrı-Van karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlar arasında öğrencilerin de olduğu belirtildi.

        Olay sonrası bölge halkı, kazanın gerçekleştiği yolun uzun süredir ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti. Vatandaşlar yol üzerinde daha önce de birçok kazanın meydana geldiğini buna rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığını, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün başlattığı yol çalışmalarının sürekli olarak aksadığını ve zaman aşımına uğraması nedeniyle bu kazaların yaşandığını belirtti.

        Görüldüğü üzere çalışmaların yavaş ilerlemesi ve yetersiz trafik düzenlemeleri, özellikle bu güzergahta seyahat edenler için büyük bir risk oluşturuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ağrı patnos
        #trafik kazası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"