Ağrı'da otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş öldü, 3 kişi yaralandı
Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken peş peşe 4 otomobilin çarptığı 4 büyükbaş hayvan öldü, araçlardaki 3 kişi yaralandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan öldü, 3 kişi yaralandı.
Taşlıçay-Doğubayazıt karayolunun Aşağı Esen köyü mevkisinde arazide otlayan ve yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne peş peşe 4 otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada 4 büyükbaş hayvan öldü, araçlarda yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ölen hayvanların ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.