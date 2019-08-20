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Ağrı'da terör operasyonu

AA

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi ve üç ilçede düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Ağrı

Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüt adına eylemlere katıldıkları öne sürülen 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda il merkezi ile Doğubayazıt, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, örgüt propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katılan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, operasyonda 9 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, zanlıların evlerindeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 faturasız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsat tarihi geçmiş av tüfeği, 1 el yapımı hançerin yanı sıra bu silahlara ait fişekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

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