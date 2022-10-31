İlk kez araştırıldı... Hepsi Ağrı Dağı'nda tespit edildi

"Ağrı Dağı'nın eteklerinde sessiz bir alan. Alanda tamamen doğal kaynaklar var. Hem insan hareketliliğinin hem de çevrede kuşları rahatsız edecek herhangi bir etmenin olmadığını gözlemledik. Kuşlar burayı güvenli ortam olarak gördükleri için rahat şekilde yaşamsal faaliyetlerini sürdürmekteler."