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Yüksek rakıma ve düşen hava sıcaklığına uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kurdukları çadırlarda geceyi geçiren dağcılar, ikinci günün sabahında yeniden yürüyüşe başlayarak 4200 rakımdaki bir sonraki kamp alanına varıyor.