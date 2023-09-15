Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi
Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na kar yağdı. Dağcılar Ağrı Dağı'nın zirvesine akın etti
Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklığının düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı yüksek kesimli noktalar, sis altında kaldı.
Sağanağın da etkili olduğu bölgede, Ağrı Dağı'nın bir bölümü beyaza büründü.
Dağın zirvesinden eteklerine doğru yaklaşık 1500 metrelik bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
Yılın her mevsimi zirvesi buzullarla kaplı 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen dağcıları ağırlıyor.
Çok sayıda ülkeden gelen yabancı dağcılar ile ülkenin farklı yerlerinden Doğubayazıt'a gelen yerli dağcılar, hazırlıklarını tamamlayıp zirveye doğru yürüyüşe başlıyor.
Dağcılar, rehberler eşliğinde saatlerce süren yolculuğun ardından 3200 rakımdaki kamp alanına ulaşıyor.
Yüksek rakıma ve düşen hava sıcaklığına uyum sağlamak ve dinlenmek için burada kurdukları çadırlarda geceyi geçiren dağcılar, ikinci günün sabahında yeniden yürüyüşe başlayarak 4200 rakımdaki bir sonraki kamp alanına varıyor.
Dağcılar, üçüncü günün sabahında buzulların üzerinde yürüyerek zirveye ulaşıyor. Burada bir süre vakit geçiren dağcılar, inişe geçiyorlar.
Zirve tırmanışı yapan dağcılar, hem kentin tanıtımına hem de il ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
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