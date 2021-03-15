Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

Iğdır'da, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının dağcılığa kazandırılması ve bölgenin dağ turizminin canlandırılması için seminer düzenledi.

Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı
AA

Bölgede terörden temizlenen ve yeniden turizme açılan Ağrı Dağı'ndaki Iğdır rotasının dağcılık sporuna kazandırılıp canlandırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda kente gelen Milli Dağcı Tunç Fındık ve ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Genel Başkanı Orhan Kozan, Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ile Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Program, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda dağcılar, turizmciler ve ilgililerin katılımıyla devam etti.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e iki kere farklı rotalardan çıkmış ilk Türk olan Tunç Fındık, katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.

ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Genel Başkanı Oran Kozan da Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasını ve bölgedeki diğer dağları görseller eşliğinde katılımcılara tanıttı.

Milli Dağcı Tunç Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki dağların tanıtımı ve doğa sporcularının bu bölgeye yönlendirilmesi maksadıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu coğrafyanın tanıtımı için yerel dağcıların ve yöre halkının çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Fındık, "Ağrı Dağı'nın kuzey, batı ve doğu tarafının çok büyük potansiyeli var, umarım turizme açılır. Burası sadece dağcılık için değil, dağ bisikleti, yürüyüş gibi çeşitli aktiviteler için de çok güzel bir yer. Bütün dünyadan, Türkiye'den yerli ve yabancı turisti çekebilecek bir yer. Biz görüşmelerimizi yaptık artık top yerel yöneticilerde." dedi.

Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan da kulüp olarak Türkiye'deki bütün dağların tırmanılmasını ve insanların buralara gitmesini önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Iğdır'dan Ağrı Dağı rotası bizim için çok önemli, çünkü klasik rotanın dışında bu taraftaki rotaları da nitelikli ve daha ileri seviyede dağcıların gelebileceği rotalardır. Bu rotların da açılabilmesi için mülki amirlerle görüştük, bu bölgenin dağcılıkla ilgili potansiyelini anlattık. Gençlik Spor Müdürlüğü ve AFAD ile görüşmeler yaptık, işbirliği çalışmalarımızı çoğaltmaya çalıştık. Umarım yapılan bu çalışmalarımız Ağrı Dağı'nın Iğdır rotasının dağ turizmine açılmasını vesile olur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME