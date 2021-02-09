Ağrı Dağı ve Aras Dağları'nda

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Bölge genelinde son bir haftadır etkili olan sıcaklıklar, yüksek kesimlerde de kendini hissettirdiTürkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Ağrı Dağı ile Aras Dağları'nın üstünü örten kar, bölgede havaların ısınmasıyla erimeye başladı.Baharın gelişinin ilk belirtilerinden olan karların erimesiyle dağlarda adeta görsel şölen oluştu.Ağrı Dağı, Aras Dağları ve kısmen eriyen karların arasında parça parça görünmeye başlayan toprak adeta kartpostallık manzaralar sundu