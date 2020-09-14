Ağrı'daki ayçiçeği bereketi mevsimlik işçilerin gelir kapısı oldu

AA

Çerezlik olarak tüketilmesinin yanı sıra Türkiye'nin toplam sıvı yağ üretiminin yarısının ham maddesini oluşturan ve iç pazarda tüketilen ayçiçeğinin üretimine, Ağrı da katkı sağlıyor.

Son dönemlerde devlet destekli projelerle tarımda üretimin çeşitlendiği kentte, çiftçiler ilkbaharda tarlalarında ektikleri ayçiçeğini hasat etmenin heyecanını yaşıyor.

Ayçiçek ekiminin giderek yaygınlaştığı kentteki tarlalar, her yıl hasat dönemlerinde farklı illerden bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin de ekmek kapısı oldu.

- Sarıya boyanan tarlalarda zorlu ayçiçeği hasadı

İl merkezi Tezeren köyü yakınlarında bulunan binlerce dönümlük ayçiçeği tarlalarının kenarına çadırlarını kurarak konaklayan işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla kolları sıvayıp işe koyuluyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, sarıya boyanan tarlalarda insan boyunu aşan çerezlik ayçiçeklerini sıcak havada hasat ediyor.

Mevsimlik işçilerden Sariye Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepli olduklarını ve çalışmak için ailece Ağrı'ya geldiklerini söyledi.

Çalışarak ekmeklerini kazanıp geçimlerini sağladıklarını ifade eden Çakar, "Burada hem ayçiçek tarlalarında çalışıyoruz hem de kışlık salça üretiyoruz. Domatesleri doğrayıp kaynattıktan sonra süzüp salça haline getiriyoruz. Ağrı insanı çok iyidir, bizlere iyi davranıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ekmek kazanmak zordur. Ben salça yapıyorum, çocuklarım da tarlalarda çalışıyor." diye konuştu.

- Tarlalarda yaklaşık 100 işçi çalışıyor

Şanlıurfalı Halil İpek ise ilkbaharda Ağrı'ya gelerek ayçiçeklerin çapasını yaptıklarını, ardından İzmir'e gidip domates işlerinde çalıştıklarını anlattı.

Ayçiçeklerin büyüyüp yetişmesiyle işçilerle tekrar kente geldiklerini anlatan İpek, şöyle konuştu:

"Ekmeğimizin peşindeyiz. Yaklaşık 100 kişiyle burada çalışıyoruz. Şimdi de ayçiçeklerin kesimini yapıyoruz. Çalışmalarımız zorlu geçiyor ama her iş zordur. Ben Ağrı insanını çok beğendim, çok cana yakınlar. İki yıldır Ağrı'dayım, gerçekten Ağrı insanı gibi insan görmedim ve hepsini de çok sevdim. Bizlere ekmeklerini, sularını ve bir bardak çaylarını da paylaşırlar. Havalar soğumadan memleketlerimize gideceğiz."

İşçilerden Engin Bas da memleketlerinden uzakta ekmek mücadelesi verdiklerini ve kestikleri ayçiçeklerin kurutulduktan sonra harman makinesine atılacağını anlattı.