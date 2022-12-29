Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i tamamlandı
ABONE OL

Ağrı'da başlanan dev hayvancılık projesi kapsamındaki 314 ahırın inşaatı sürüyor

Türkiye'nin en büyük hayvancılık projelerinden Ağrı'daki "Ahırlar Projesi" inşaatında çalışmalar devam ediyor. Valilik, TOKİ ile belediye işbirliğinde kent merkezindeki ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje kapsamında başlanan ve 3'te 1'i tamamlanan 314 ahırda 10 bin büyükbaşın barınması sağlanacak

Ağrı'daki dev hayvancılık projesinin 3'te 1'i tamamlandı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Türkiye'nin en büyük hayvancılık projelerinden Ağrı'daki "Ahırlar Projesi" inşaatında çalışmalar devam ediyor. Valilik, TOKİ ile belediye işbirliğinde kent merkezindeki ahırların şehir dışına çıkarılacağı projeyle, çiftçilerin daha modern şekilde hayvancılık yapmaları amaçlanıyor.

"TEK NOKTADA YAPILAN EN BÜYÜK HAYVANCILIK PROJESİ"

Baloluk köyü yakınlarında geçen yıl temeli atılan ve 3'te 1'i tamamlanan proje kapsamında inşa edilen 314 ahırda 10 bin büyükbaşın barınması sağlanacak. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle inşaat alanını inceledikten sonra gazetecilere, projenin Türkiye'de tek noktada yapılan en büyük hayvancılık projesi olduğunu söyledi.

"AHIRLAR TAMAMEN MODERN, KÜÇÜK REVİR ALANLARI VAR"

Varol, şöyle devam etti: "Burada 75, 100 ve 200 hayvanın sığabileceği çeşitli boylarda ahırlar yapılıyor. Bunların yem depoları ve kendi bahçe alanları olacak. Ahırlar tamamen modern şekilde, içerisinde küçük revir alanları var. Hem yem hem de gübre kanalları olan tamamen modern standartlara uygun olarak inşası yapılan 314 ahırdan bahsediyoruz. Türkiye'nin tamamı tarafından takip edilen çok önemli bir çalışmadır. Bizim bu projemizin başarısı, aynı zamanda Türkiye'deki birçok ile ve benzer projeye örnek olacak niteliktedir."

"BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SONBAHARA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

İnşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Varol, "Projenin ilerleme durumu şu an için yüzde 35 aşamasında. Projenin önemli bir bölümünü önümüzdeki yılın sonbaharına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. En kısa zamanda bu önemli ekonomik yapıyı tamamlayıp Ağrı'mız ve ülkemizin hizmetine sunmak en temel hedefimizdir" diye konuştu.

"ÜLKEYE ÖRNEK OLABİLECEK KAPASİTEDE"

Belediye Başkanı Sayan da ahırların şehir dışına çıkarılması projesinin kendilerinin seçim vaatlerinden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla projenin yapımına başlandığını anlattı.

Projenin hayvancılık alanında ülkeye örnek olabilecek kapasitede olduğuna dikkati çeken Sayan, "Devasa bir projedir. Zaten bizim için 2 büyük proje vardı. Burası ve Murat Nehri Projesi. İkisinde de inşaat çalışmaları çok şükür yürüyor. Pandemiden dolayı zamanımız biraz boşa gitti, yoksa şimdiye kadar bitmişti. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Her iki proje de yüzde 35 aşamasındadır. Müteahhitlerin her iki projenin önümüzdeki yılın sonbaharına doğru biteceği yönünde taahhüttü var" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | Memur zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
GÜNDEM Memur zammında kritik açıklama! En düşük maaş...
Seyhan'da mevsimlik tarım işçilerine destek
GÜNDEM Seyhan'da mevsimlik tarım işçilerine destek
Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir Müzesi'nde
GÜNDEM Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları Tokat Şehir ...
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
GÜNDEM Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Sırbistan'daki tren faciasında Türk TIR şoförü hayatını kaybetti - Dünyadan Haberler
GÜNDEM Sırbistan'daki tren faciasında Türk TIR şoförü ...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2023 Milli Piyango çekilişi canlı yayın izle kanalı
GÜNDEM Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda ...
Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti
GÜNDEM Kanser hastası çocuklara moral
Son dakika: İmamoğlu davası istinafa taşındı
GÜNDEM İmamoğlu davası istinafa taşındı
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Antalya Kaş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da jandarmadan kaçarken çarptıkları küçük çocuk hayatını kaybetti! - Son dakika haberi
GÜNDEM Jandarmadan kaçarken çarptıkları küçük çocuk hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.