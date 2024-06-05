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        Haberler Yaşam Ağrı'daki menderesler bahar çiçeklerine büründü

        Ağrı'daki menderesler bahar çiçeklerine büründü

        Zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında göçerleri ve besicileri ağırlayan menderesler, drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:30
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Derecek Yaylası'ndaki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı menderesler, bahar çiçeklerine büründü.

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        Balık Gölü yakınlarında bulunan mendereslerin su seviyesi, bu yıl kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından yükseldi.

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        Yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki 3 ayrı vadiden akarak ovada birleşen mendereslerin çevresi, bahar çiçekleriyle kaplandı.

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        Zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında göçerler ile besicileri ağırlayan menderesler, dronla görüntülendi.

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        Besiciler ile göçerler, bereketli otlaklarda otlattıkları hayvanlarının su ihtiyacını da kıvrım kıvrım akan mendereslerden karşılıyor.

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        Bölgede hayvanlarını otlatan Alişan Baba, nisan ayının ortalarında Iğdır'dan mendereslerin bulunduğu yaylaya geldiklerini söyledi.

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        Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip olan bölgenin kendilerinin ihtiyacını karşıladığını belirten Baba, şunları kaydetti:

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        "Bu hayvanların sahibiyim ve hayvanlarımız burada iyi doyuyor. Çok güzel çiçekler ve çayda kullandığımız bitkiler var. 6 ay burada kalıp sonra Iğdır'a gidiyoruz. Yazın yaylada yaşamak çok güzel. Doğayla baş başayız. Yeşili sev, doğayı koru diyorum."

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        Baba, televizyonun olmadığı doğada telefonları ise güneş enerjileriyle şarj ettiklerini belirtti.

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        #Ağrıdaki menderesler
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