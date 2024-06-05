Ağrı'daki menderesler bahar çiçeklerine büründü

"Bu hayvanların sahibiyim ve hayvanlarımız burada iyi doyuyor. Çok güzel çiçekler ve çayda kullandığımız bitkiler var. 6 ay burada kalıp sonra Iğdır'a gidiyoruz. Yazın yaylada yaşamak çok güzel. Doğayla baş başayız. Yeşili sev, doğayı koru diyorum."