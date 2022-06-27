Bu yıl doğanın çok iyi durumda olduğunu belirten Tekin, "Seyahat ederken bu güzel manzaraları görünce dayanamadık ve araçtan inip fotoğraf çekmek istedik. Her tarafta rengarenk çiçekler var. Bu güzellik görülmeye değer. Memleketimizin güzelliklerini görmek bizi mutlu ediyor. Yöreye gelişimizi bu mevsime denk getiriyoruz" dedi.