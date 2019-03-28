Ağrı duymayan kadın

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Jo Cameron, bir yerinin yandığını ancak yanık deri kokusu aldığı zaman fark edebiliyor. Fırını kullanırken sık sık kollarını yakıyor ama onu uyaracak türden bir ağrı duymuyor.
Gerçek anlamda hiçbir acı ve ağrı hissetmediği gibi, korku ve endişe gibi duygulara da yabancı.
İskoçya'da yaşayan Jo, dünyada sadece bir kişide daha görülen bir tür genetik mutasyona sahip.
65 yaşında elinden ciddi bir ameliyat geçirip en ufak bir ağrı hissetmediğini görene kadar da diğer insanlardan farklı olduğundan haberdar değildi. Doktorlar Jo'ya ameliyattan sonra ciddi ağrılar çekebileceğini söyledi ama kadın ağrı kesiciye ihtiyaç duymadı bile.
Anestezi uzmanı Dr. Devjit Srivastana, şaşkınlığa uğrayarak onu University College London (USL) ve Oxford üniversitelerindeki ağrı genetiği uzmanlarına yolladı.
Yapılan testler sonucu Jo'nun diğer insanlar gibi ağrı hissetmemesine neden olan genetik bir mutasyonu olduğu anlaşıldı.
BBC İskoçya'ya konuşan Jo, "Ameliyat sonrası ağrım olmamasına şaşıran doktorum tıbbi geçmişime baktığında fark ettik: Daha önce hiç doktorlarımdan ağrı kesici yazmalarını istememiştim" diyor.
İngiltere'deki uzmanlara yönlendirilen Jo, genetik mutasyon teşhisi konduğunda "inanılmaz sağlıklı" bir insandan ibaret olmadığını anlamış.
Jo, doğum sırasında dahi ağrı duymadığını hatırlıyor: "Çok garipti. Aslında keyifliydi bile diyebilirim".
Kocası ve ardından da anestezi doktoru Srivastava ile "acılı yemek" yarışması dahi yapmış. Onlar acıdan kıvranırken, Jo gülümsüyormuş.
Geçmişe dönüp baktığında hiçbir şey değiştirmeyeceğini söyleyen Jo, diğer yandan bir uyarı mekanizması olan ağrının önemli olduğunu dile getiriyor.
"Bir şeyler yolunda gitmediğinde uyarılmak iyi olurdu. Mesela yürüyemez hale gelene kadar kalçamı kırdığımı bile fark etmemiştim", diyor Jo.
Doktorlar genetik mutasyon nedeniyle Jo'nun normalden daha hızlı iyileşiyor olabileceği görüşünde.
Bu gen, onu daha az endişeli ve unutkan bir kişiye de dönüştürüyor.
Jo, "Buna mutluluk ya da unutkanlık geni de deniyor. Bu özelliklerimle insanları sinir ediyordum - artık bir bahanem var" diyor:
"Bende adrenalin diye bir duygu yok. Oysa bu, insan olmanın bir parçası. Yine de durumu değiştirmek istemezdim."
Araştırmacılar dünya üzerinde Jo gibi başka insanlar da olabileceğini söylüyor. Jo gibi vakaları incelemenin, ağrı ve tedavi, aynı zamanda anksiyete gibi konulardaki çalışmalara büyük bir katkısı olacağını umuyorlar.
Jo dışında bilinen sadece bir tane daha vaka var.
"Günümüzde amileyat olan her iki hastadan biri, en ileri ağrı kesicileri alsalar dahi orta-ileri düzeyde ağrıyla karşılaşıyor" diyen Dr Srivastava, sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Araştırmamızın bulguları sayesinde, ameliyat sonrası ağrıların rahatlatılması ve yaraların hızla iyileştirmesini sağlayan yeni bir tür ağrı kesicinin keşfedilmesi mümkün olabilir. Bu buluşun her yıl dünyada ameliyat olan 330 milyona yakın hastaya yardım edebileceğini umuyoruz."
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