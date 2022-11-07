Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler, oyuncak dağıttılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler, oyuncak dağıttılar

DHA

Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler, oyuncak dağıttılar


Ramazan DEMR/AĞRI, (DHA)AĞRI´da mimar Lütfü Yiğit ile hemşire eşi Hatice Bolat Yiğit, hayırseverlerden topladıkları ve kendi imkanları ile aldıkları kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncakları köy okullarındaki öğrencilere ulaştırdı. Yiğit ailesine eşlik eden 3 berber de çocukları tıraş etti. Bir günde çifte mutluluk yaşayan öğrenciler, Yiğit çifti ile kuaförlere teşekkür etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde mimar olan Lütfü Yiğit ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde hemşire olarak çalışan eşi Hatice Bolat Yiğit, bu kez Eleşkirt ilçesine bağlı Yanıkdere köyündeki 45 öğrenciyi sevindirdi. Yiğit çifti, Türkiye'nin dört bir tarafından hayırseverler tarafından gönderilen kitap, oyuncak ve kendi imkanları ile aldıkları hediyeleri öğrencilere dağıttı. Berber Ramazan Çur da ekibi ile köylere gelerek erkek öğrencilerin saçlarını kesti, kız öğrencilerin saçlarına bakım yaptı.
Ağrı´ya 4 yıl önce atandıklarını, eşiyle birlikte kendilerini çocuklara adadıklarını belirten Lütfü Yiğit, "Amacımız aslında çocuklara yardımlar ulaştırmaktan ziyade onların yalnız olmadığını, yalnız olmadıklarını hissettirmek. Çocukların mutluluğu gerçekten çok önemli. Bana 'cennet nedir?' diye soracak olursanız, 'çocukların gözündeki mutluluğu görmek' derim" diye konuştu.
'HERHANGİ BİR YARDIM KURULUŞU DEĞİLİZ'
Kendisinin Kahramanmaraşlı eşinin ise Samsunlu olduğunu belirten Hatice Bolat Yiğit ise Ağrı'ya adım atar atmaz gönüllü olarak köy çocukların yanında olduklarını ve onlara kitaptan, oyuncağa, kalemden çantaya kadar birçok hediyeyi ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Bir çocuk annesi Yiğit, "Eşimle yaklaşık 4 yıldır Ağrı'dayız ve şu ana kadar 75 köy okulundaki çocuğumuza ulaştık. Herhangi bir yardım kuruluşu değiliz. Tamamen kendi imkanlarımızla ve çevremizde yardım yapmak isteyen insanların katkıları ile çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Bugün de berber arkadaşlarımızla köy okullarındaki çocukları mutlu etmeye çalıştık. Oğlumuz Timur da burada en küçük gönüllümüz olarak yer aldı" dedi.
'EN ÜCRA KÖYLERE BİLE GİDECEĞİZ'
Yiğit çifti ile gittikleri köylerdeki çocukları ücretsiz tıraş etiklerini vurgulayan berber Ramazan Çur da "Yiğit ailesinin yanında olmaya karar verdik. Hafta sonları onlarla gidiyoruz. Biz çocukları tıraş ederken onlar da yanlarında getirdikleri kırtasiye ve çeşitli hediyeleri dağıtıyor. Tıraş sırasında bazı çocuklarla sohbet ederken, çoğu ilk kez bir kuaför tarafından tıraş olduğunu söylüyor. Çünkü genelde çocukların saçlarını aileleri makine ile kesiyor. Ama bizler şekilli kesince çok hoşlarına gitti. 27 yıldır bu işi yapıyorum. En mutlu olduğum an, bu an. Onlar için en ücra köylere bile gideceğiz" ifadelerini kullandı.
'HİÇ BU KADAR SEVİNMEMİŞTİK'
Aldıkları hediyeler ve istedikleri saç modeline kavuştuklarını söyleyen çocuklardan 3'ncü sınıf öğrencisi Sümeyye Kılıçaslan ise, "Çok güzel hediyeler aldık. Köydeki erkek öğrencilerin saçlarını keserken bizimkilerine de bakım yapıp şekil verdiler. Sanki düğüne gider gibi hazırlandık. Bakım sırasında sanki başımıza masaj yapıyorlardı. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi
Köylerine ilk kez bir berber geldiğini söyleyen son sınıf öğrencisi Azat Demir ise tüm çocukları çok yakışıklı olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-11-07 11:20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Ağrı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
Terör örgütü PKK'ya katılmak için İran'a geçmek isterken tırın dorsesinde yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'ya katılmak için İran'a geçmek ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ağrı'da ...
(Görüntülü) AĞRI - PROTEZ BACAĞINA GİZLEDİĞİ UYUŞTURUCUYU İRAN&#039;DAN TÜRKİYE&#039;YE GETİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞRI - PROTEZ BACAĞINA GİZLEDİĞİ ...
Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan Türkiye'ye getiren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Protez bacağına gizlediği uyuşturucuyu İran'dan ...
AK Parti'li İleri: Türkiye, bu muhalefeti hak etmiyor
YEREL HABERLER AK Parti'li İleri: Türkiye, bu muhalefeti hak etmiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ağrı'da gazetecilerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ağrı'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.