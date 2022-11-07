AĞRI'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı kazada, araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti. (DHA)GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİRamazan DEMİRSemih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)-
DHA-Gündem Türkiye-Ağrı
2022-11-07 15:14:31
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