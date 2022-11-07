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7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başkan Sayan, "İlimiz Tutak ilçesinde TIR ve otobüsün çarpışmasının etkisiyle yanan otobüste ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Çok sayıda yaralımız var. Ülkemizin başı sağolsun. Allah beterinden korusun" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-11-07 15:53:23



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