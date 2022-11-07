

BAKAN KOCA: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak kara yolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Ramazan DEMİR

2022-11-07 15:59:10



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